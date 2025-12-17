В МСЭФ напомнили о правилах участия в олимпиадах, проходящих в 2025-2026 годах

Московский союз экономистов и финансистов напомнил о продолжении регистрации на 26 конкурсов для школьников, студентов, молодых специалистов и преподавателей. Они посвящены вопросам управления, финансов и народного хозяйства России.

Отправить конкурсную работу можно через почтовые компании с приложением цифрового носителя или по электронной почте. Сроки отправки работ варьируются в зависимости от выбранного способа – 31 декабря 2025 года и до 15 января 2026 года соответственно. Участникам, заполняющим анкеты вручную, рекомендуется проявлять креативность и актуализировать устаревшие данные.

Со списком олимпиад и пошаговым алгоритмом участия в них можно ознакомиться на официальном сайте МСЭФ. Рекомендации по оформлению работ также доступны на сайте.