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В Мозамбике скончался российский посол Александр Суриков
В Мапуту скоропостижно скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
По информации РИА Новости, причиной смерти дипломата стал инсульт.
«В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», – сообщили агентству в МИД РФ.
Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками. На дипломатической работе с 1978 года.
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