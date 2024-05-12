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Происшествия 12 мая 2024 16:20

В Мозамбике скончался российский посол Александр Суриков

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В Мапуту скоропостижно скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

По информации РИА Новости, причиной смерти дипломата стал инсульт.

«В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», – сообщили агентству в МИД РФ.

Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками. На дипломатической работе с 1978 года.

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