В Москву прибыл Президент Ирана Раиси для переговоров с Путиным

Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Россию. В московском аэропорту лидера исламской республики встретили с оркестром, передает RT.

Раиси встретится с Президентом России Владимиром Путиным – они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.