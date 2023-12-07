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Политика 7 декабря 2023 14:16

В Москву прибыл Президент Ирана Раиси для переговоров с Путиным

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Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Россию. В московском аэропорту лидера исламской республики встретили с оркестром, передает RT.

Раиси встретится с Президентом России Владимиром Путиным – они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

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