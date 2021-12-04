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Экономика
4 декабря 2021  04:20
Александр Хевронин

В Москве здание полпредства РТ в России будет отремонтировано за 22,8 млн рублей

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На капитальный ремонт здания полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, которое расположено в Москве, из бюджета республики будет выделено 22,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, будут обновлены системы водоснабжения, отопления и канализации. Кроме того, в сфере деятельности строителей окажутся покрытие полов, моечный комплекс, лифт, ливневая канализация и установка камер видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

Работы должны быть завершены до 24 июня 2022 года.

#госзакупки #полномочное представительство рт в рф #бюджет рт
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