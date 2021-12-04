В Москве здание полпредства РТ в России будет отремонтировано за 22,8 млн рублей

На капитальный ремонт здания полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, которое расположено в Москве, из бюджета республики будет выделено 22,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, будут обновлены системы водоснабжения, отопления и канализации. Кроме того, в сфере деятельности строителей окажутся покрытие полов, моечный комплекс, лифт, ливневая канализация и установка камер видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

Работы должны быть завершены до 24 июня 2022 года.