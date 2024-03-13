В Москве запустили отчет 100 дней до старта Всероссийской детской фольклориады в Казани

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В павильоне «Наша культура» на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, дали старт обратному отчету 100 дней до II Всероссийской детской фольклориады. Она состоится в Казани с 19 по 23 июня. Церемонию открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Скоро мы все поедем в Казань. И наши участники со всей России. Такие яркие и разные, каждый со своей программой. Нас ждет очень много событий, в том числе фантастическая церемония открытия, чем Казань славится отдельно. И, конечно же, церемония закрытия. Мы с радостью стартуем, дел впереди масса. Всех поздравляю!» — сказала она.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Министр особенно отметила, что в Татарстане люди особенно чтут и ценят многонациональную культуру, фольклор и историю своей страны.

В церемонии начала обратного отсчета также приняла участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она обратила внимание на то, что все проекты, которые республика сегодня реализует совместно с федеральными ведомствами, позволяют создать максимально комфортные условия и возможности для творческих людей. Например, выходить на большую сцену, получать доступ к прекрасным педагогам независимо от того, проживает ли человек в маленьком населенном пункте или в городе-миллионнике.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Народные традиции в сфере культуры являются духовными скрепами, которые связывают народ. Это мостик между прошлым и будущем. Приобщение наших детей к народной культуре лежит в основе патриотического воспитания будущих поколений. Мы чтим свои традиции и рады, что Вторая детская фольклориада пройдет именно на нашей земле в Татарстане. Спасибо нашей стране, спасибо вам всем, ждем вас в Татарстане», — подчеркнула Аюпова.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Перед гостями церемонии выступили творческий коллектив из Чувашии «Тарават», татарстанский ансамбль «Счастливое детство», детская хореографическая студия при Госансамбле песни и танца РТ и вокально-хореографическая студия «Фолкдети» Хора имени Пятницкого. В завершение вечера юные артисты вместе запустили обратный отчет 100 дней до открытия фольклориады.

Организаторы мероприятия напомнили, что первый раз она прошла в 2022 году в Чебоксарах, столице Чувашии. К ней присоединилось множество участников в возрасте от 10 до 18 лет изо всех регионов РФ. В этом году планируется охватить еще большее количество талантливых детей из разных уголков страны.