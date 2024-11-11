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Происшествия 11 ноября 2024 16:30

В Москве заочно арестовали судью Международного уголовного суда

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Басманный суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда.Именно он выдал санкцию на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные столичного суда.

«Судьядовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по статье УК «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», –отметил источник агентства.

Судью МУС помимо ареста объявили в международный розыск. «Хайкель Бен Махфуд был заочно арестован по части 2 статьи 301 УК РФ и теперь находится в международном розыске», – добавил собеседник ТАСС.

#суд
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