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В Москве заочно арестовали судью Международного уголовного суда
Басманный суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда.Именно он выдал санкцию на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные столичного суда.
«Судьядовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по статье УК «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», –отметил источник агентства.
Судью МУС помимо ареста объявили в международный розыск. «Хайкель Бен Махфуд был заочно арестован по части 2 статьи 301 УК РФ и теперь находится в международном розыске», – добавил собеседник ТАСС.
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