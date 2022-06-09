В Москве задержана аферистка из Челнов, обманувшая клиентов с изготовлением мебели

В полицию Челнов обратились одиннадцать челнинцев. У всех примерно одна и та же история – они отдали бизнесвумен деньги за изготовление шкафов и кухонь, но ни мебели, ни денег больше не увидели, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Офис предпринимательницы находился возле одного из ТЦ Автограда. Сообщается, что с марта по октябрь женщина принимала заказы от клиентов, обещая исполнить все в срок. Заказчики вносили предоплату – от 25 до 330 тыс. рублей. Однако бизнесвумен тянула с исполнением заказов, а после и вовсе перестала выходить на связь.

Выяснилось, что она уехала в Москву. Там ее задержали полицейские и доставили в Челны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

