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В Москве задержан зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин
В Москве был задержан заместитель председателя регионального правительства Иван Кибардин, сообщает ТАСС.
Подробности операции на данный момент не разглашаются. Известно лишь, что накануне в здании краевой администрации прошли обыски, причины которых также остаются тайной.
Официального подтверждения от властей Алтайского края пока не поступало. Как заявил заместитель председателя правительства Денис Губин, в кабмин не поступала информация о задержании Кибардина. Более того, по имеющимся у Губина сведениям, от должности Кибардин не отстранен.
Иван Кибардин был назначен на высокий пост в октябре 2018 года. В сферу его ответственности входили вопросы туризма, имущественных отношений, охраны культурного наследия, а также контроль за соблюдением градостроительного законодательства.
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