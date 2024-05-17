В Москве задержан зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин

В Москве был задержан заместитель председателя регионального правительства Иван Кибардин, сообщает ТАСС.

Подробности операции на данный момент не разглашаются. Известно лишь, что накануне в здании краевой администрации прошли обыски, причины которых также остаются тайной.

Официального подтверждения от властей Алтайского края пока не поступало. Как заявил заместитель председателя правительства Денис Губин, в кабмин не поступала информация о задержании Кибардина. Более того, по имеющимся у Губина сведениям, от должности Кибардин не отстранен.

Иван Кибардин был назначен на высокий пост в октябре 2018 года. В сферу его ответственности входили вопросы туризма, имущественных отношений, охраны культурного наследия, а также контроль за соблюдением градостроительного законодательства.