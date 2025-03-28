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Происшествия 28 марта 2025 10:21

В Москве задержали россиянина, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб

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В Москве задержали россиянина, который готовил подрыв административного здания по заданию украинских спецслужб.

Как сообщает РИА Новости, 53-летний мужчина уже был судим по статьям «Убийство», «Вымогательство» и «Грабеж».

Россиянин признался, что в феврале его завербовали украинские спецслужбы. По заданию куратора он достал из тайника самодельную бомбу с часовым механизмом, которую должен был заложить в одном из административных зданий Москвы. После теракта ему пообещали обеспечить выезд на Украину, где мужчина собирался воевать против России.

Силовики изъяли у него готовое к применению взрывное устройство массой пять килограммов на основе аммонала и телефон, который мужчина использовал для связи с украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывных устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

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