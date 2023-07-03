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В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова
Бывшего и.о. ректора РАНХиГС Максима Назарова задержали в Москве, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки.
Его подозревают в растрате средств, выделенных на научные работы.
В ТАСС отметили, что по этому же делу проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев.
Назарову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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