В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова

Бывшего и.о. ректора РАНХиГС Максима Назарова задержали в Москве, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки.

Его подозревают в растрате средств, выделенных на научные работы.

В ТАСС отметили, что по этому же делу проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Назарову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.