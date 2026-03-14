Происшествия 14 марта 2026 14:52

В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего на рельсы в метро

В Москве, на станции «Волжская», задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы метро. Об этом пишут в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Задержан гражданин 2002 года рождения, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения и спустился на жесткий путь станции метро «Волжская». Для предотвращения наезда машинистом электропоезда было применено экстренное торможение», – сообщили в ведомстве.

Задержанному выписали три административных протокола, один из которых составлен сотрудниками метрополитена.

#Москва #московское метро #МВД РФ
В топе
Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

13 марта 2026
Фелинолог Сиротина объяснила, как отучить кошку драть диван

13 марта 2026
Новости партнеров