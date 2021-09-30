В Москве задержали мужчину, который устроил стрельбу около школы

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу около школы на улице Палехской в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, у ученицы 10 класса этой школы произошел конфликт с ее знакомыми, и она рассказала об этом своему отцу. После этого отец девушки пришел в школу с травматическим оружием и выстрелил вверх во время разговора с молодыми людьми. В результате случившегося никто не пострадал.