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Происшествия 2 августа 2023 20:51

В Москве задержали мужчину, который угрожал оружием в поликлинике

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В Москве полицейские задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике. Выяснилось, что у москвича возник конфлифкт с врачом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им», – указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина был трезв. По предварительной информации, с собой он имел пневматический пистолет.

Полицейским удалось задержать хулигана, в настоящее время мужчина находится в столичном УВД.

Как указано в сообщении, в результате происшествия никто не пострадал.

#поликлиника #Москва #хулиганство
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