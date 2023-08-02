В Москве задержали мужчину, который угрожал оружием в поликлинике

В Москве полицейские задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике. Выяснилось, что у москвича возник конфлифкт с врачом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им», – указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина был трезв. По предварительной информации, с собой он имел пневматический пистолет.

Полицейским удалось задержать хулигана, в настоящее время мужчина находится в столичном УВД.

Как указано в сообщении, в результате происшествия никто не пострадал.