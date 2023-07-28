В Москве задержали мужчину, который нашел на улице миллион рублей

Полицейские задержали «миллионера», который нашел в центре Москвы бесхозный сверток с 1 млн рублей внутри. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Как выяснилось, потерпевший, находясь на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы в Москве, положил на крышу своего внедорожника завернутую в бумагу наличность, после чего, отвлекшись на телефонный разговор, сел в автомашину и уехал. Купюры упали на проезжую часть.

Деньги нашел 27-летний уроженец ближнего зарубежья, который оставил находку себе. Полицейским удалось задержать мужчину, у него изъяли более 600 тысяч рублей, остальную часть денег приезжий успел потратить.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.