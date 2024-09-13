В Москве задержали казанца-курьера аферистов, обманувших бабушку на 8 миллионов

Жителя Казани, который был курьером у телефонных мошенников, задержали в Москве. Он хотел забрать у пожилой женщины деньги, которые та завернула в газету. Она уже несколько раз передавала наличные таким же «курьерам», которые называли ей кодовое слово. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На протяжении двух недель на мобильный телефон 86-летней женщины звонили якобы сотрудники Центробанка и государственных служб. Они ввели ее в заблуждение, сообщив, что деньгам грозит опасность и их нужно сохранить на специальном «безопасном» счете.

Москвичка поверила мошенникам и несколько раз снимала с банковских счетов крупные суммы, чтобы затем отдать их курьерам. В момент последней передачи 730 тысяч рублей один из курьеров мошенников был задержан. В общей сложности бабушка отдала аферистам более 8 миллионов рублей.

Казанец заявил полицейским, что нашел подработку в Интернете, он был в курсе того, что занимается противоправной деятельностью. Похищенные деньги он отправлял на счета соучастников, а некоторый процент оставлял себе в качестве оплаты. Бабушке передавал поддельные справки о получении денег якобы от имени Центробанка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Курьера взяли под стражу.

Видео: Ирина Волк