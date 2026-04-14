В Москве задержали исполнителей теракта против высокопоставленного правоохранителя

В Москве задержали исполнителей ранее предотвращенного теракта против высокопоставленного правоохранителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«В результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в городе Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны гражданин Украины, 1980 года рождения, гражданин Молдовы, 1991 года рождения и гражданин России, 2009 года рождения», – рассказали в ведомстве.

Напомним, что 2 апреля рядом с одним из бизнес-центров города оперативники выявили электроскутер, в багажнике которого находилась взрывчатка весом 1,5 кг, управляемое дистанционно через систему «умный дом» и 4G-модем. Террористы планировали дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения жертвой бизнес-центра.