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Происшествия 4 апреля 2024 14:02

В Москве задержали главу букмекерской конторы «Мелбет»

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Директор букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина», – указано в публикации.

Согласно материалам суда, главу букмекерской компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

#Мошенничество
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