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В Москве задержали главу букмекерской конторы «Мелбет»
Директор букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.
«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина», – указано в публикации.
Согласно материалам суда, главу букмекерской компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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