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В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ
В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, гражданин Франции на протяжении нескольких лет осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
В СК отметили, что указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства.
«Он неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», – сообщили в СК. Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям фигурант был задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения
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