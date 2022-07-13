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Происшествия
13 июля 2022  11:58
Павел Климчак

В Москве задержали экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича

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В столице задержали бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича – его подозревают в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Следователи провели обыски у Гуровича, а также у других сотрудников МЧС. По сообщениям других СМИ, экс-замглаве МЧС РФ инкриминируют ущерб в 350 миллионов рублей во время строительства госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области. Свою вину Гурович не признает.

#МЧС России #задержание
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