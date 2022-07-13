В Москве задержали экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича

В столице задержали бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича – его подозревают в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Следователи провели обыски у Гуровича, а также у других сотрудников МЧС. По сообщениям других СМИ, экс-замглаве МЧС РФ инкриминируют ущерб в 350 миллионов рублей во время строительства госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области. Свою вину Гурович не признает.