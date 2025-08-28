news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 19:10

В Москве задержали экс-руководителя Театра сатиры по делу о хищении

Экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан по уголовному делу о хищении государственных средств. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина, будучи руководителем театра, организовал преступную схему. Он зарегистрировался как ИП и заключал с учреждением подложные авторские договоры, по которым якобы передавал права на придуманные им сценарии.

На основании этих фиктивных документов он незаконно получал 4% от каждого кассового сбора постановок.

