В Москве задержали экс-руководителя Театра сатиры по делу о хищении

Экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан по уголовному делу о хищении государственных средств. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина, будучи руководителем театра, организовал преступную схему. Он зарегистрировался как ИП и заключал с учреждением подложные авторские договоры, по которым якобы передавал права на придуманные им сценарии.

На основании этих фиктивных документов он незаконно получал 4% от каждого кассового сбора постановок.