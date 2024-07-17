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В Москве задержали экс-главу департамента культуры Александра Кибовского
Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан по подозрению в мошенничестве и получении взятки. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте, передает РИА Новости.
Экс-главе столичного департамента культуры вменяется получение взятки в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.
За первое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, за второе – до 10 лет.
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