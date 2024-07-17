В Москве задержали экс-главу департамента культуры Александра Кибовского

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан по подозрению в мошенничестве и получении взятки. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте, передает РИА Новости.

Экс-главе столичного департамента культуры вменяется получение взятки в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.

За первое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, за второе – до 10 лет.

Александр Кибовский родился в Москве в 1973 году. В 1995 году окончил РГГУ, а в 2009 году — МГУПИ. С марта 2015 по сентябрь 2023 года Кибовский возглавлял городской департамент культуры.