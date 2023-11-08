В Москве задержали членов ОПГ, которые «разводили» мужчин на свиданиях

В Москве задержали 36 участников организованной преступной группы, которые подозреваются в мошеннических действиях. Об этом сообщают в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, мошенницы знакомились в интернете с мужчинами, после чего договаривались о личных встречах на территории Алексеевского района столицы. Девушки предлагали кавалерам посетить заранее определенное заведение, где делали заказ по завышенной стоимости. Демонстрируя ложную симпатию, женщины предлагали оплатить данный заказ, после чего уходили со свидания. Извлеченные деньги мошенницы впоследствии делили между собой.

Позднее правоохранители провели более 10 обысков, в том числе в помещениях мнимых кафе. В итоге задержали 36 участников ОПГ, которые доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в ведомстве.