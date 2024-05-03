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В Москве задержали четверых последователей китайской секты «Фалуньгун»*
В столице России были арестованы четыре члена китайской религиозной группы «Фалуньгун», которая включена Министерством юстиции России в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, сообщает РИА Новости.
3 мая были проведены обыски в жилищах приверженцев «Фалуньгун»*. В результате пяти обысков были задержаны четыре человека по обвинению в организации деятельности нежелательной организации.
В процессе обысков, как видно на видеоматериалах, предоставленных РИА Новости, была обнаружена запрещенная литература.
По информации, опубликованной в Telegram-канале главного управления Следственного комитета Москвы, обыски были частью расследования уголовного дела, связанного с незаконной деятельностью нежелательных организаций, в частности, ассоциации «Фалунь Дафа»*.
Следствие установило, что с июля 2020 года по октябрь 2023 года одна из фигурантов вместе с соучастниками незаконно занималась деятельностью Центра духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа»* в Москве, а также распространяла литературу, связанную с этой организацией.
*запрещенные в РФ организации
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