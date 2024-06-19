В Москве задержали бывшего владельца крупной лизинговой компании Тайчера

В Москве был задержан Алексей Тайчер, бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс». Задержание бизнесмена произошло утром 18 июня, параллельно с этим прошли обыски и изъятие документации в офисе «СГ-Транс», сообщает РИА Новости.

По данным источников РБК, вместе с Тайчером по тому же делу были задержаны еще 5 человек.

В апреле 2024 года Никулинский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову, назначив ему 7 лет лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве.

Пока не сообщается, в рамках какого именно расследования были произведены задержания Тайчера и других лиц. Также не уточняются детали самого дела и выдвинутые обвинения.