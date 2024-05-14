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В Москве задержали блогера, угрожавшего участникам СВО расправой
В Зеленограде задержан блогер по обвинению в угрозах в адрес участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Сотрудники УВД по Зеленоградскому округу и ФСБ идентифицировали 36-летнего мужчину из Таганрога, который во время прямой трансляции высказывал оскорбления и угрожал участникам операции.
Мужчина был доставлен в отделение МВД по району Крюково в Москве для проведения следственных действий. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По данным столичного СК, во время допроса блогер признал свою вину и выразил раскаяние.
Предварительная информация о действиях блогера была обнародована Екатериной Мизулиной, главой «Лиги безопасного интернета». Она утверждает, что блогер в своем стриме не только оскорблял участников операции, называя их «алкашами», но и призывал к распаду России.
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