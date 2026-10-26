В Москве задержали агентов СБУ, готовивших теракт с использованием ударных БПЛА

В Москве задержали двоих агентов СБУ, готовивших теракт с использованием ударных БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, двое выходцев из Закавказья за денежное вознаграждение должны были взять БПЛА из тайников в Смоленской и Калужской областях, настроить их и доставить в Подмосковье. После этого дроны планировалось передать под управление операторам на территории Украины.

«На этапе приготовления к совершению террористического акта на объекте электроэнергетики, а также на одном из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ России», – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.