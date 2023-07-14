В Москве задержан администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка»

Экс-сотрудник ФСБ, администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков задержан в Москве. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

По его данным, Поляков задержан по подозрению в вымогательстве, однако «обвинения задержанному пока не предъявлялись».

В настоящее время подозреваемый доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Источник издания добавил, что Поляков является не единственным задержанным по этому делу. Однако личности других подозреваемых пока неизвестны.