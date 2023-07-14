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В Москве задержан администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка»
Экс-сотрудник ФСБ, администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков задержан в Москве. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
По его данным, Поляков задержан по подозрению в вымогательстве, однако «обвинения задержанному пока не предъявлялись».
В настоящее время подозреваемый доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Источник издания добавил, что Поляков является не единственным задержанным по этому делу. Однако личности других подозреваемых пока неизвестны.
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