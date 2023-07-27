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Происшествия 27 июля 2023 16:59

В Москве задержали 17-летнего парня, который собирался взорвать объект газопроводной сети

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В Москве задержан за подготовку теракта подросток, около полугода готовивший взрыв объекта газопроводной сети, сообщает ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, подросток изучал в интернете порядок изготовления бомб и даже купил компоненты для создания взрывного устройства, с применением которых планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети.

«По уголовному делу проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – указано в сообщении.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления по статье «приготовление к террористическому акту». В ближайшее время подростка отправят под стражу.

#следствие #подготовка теракта
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