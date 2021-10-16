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Ру Тат
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16 октября 2021  22:46

В Москве за один день 25 тысяч человек попробовали оплату «по лицу»

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За один день около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Желающим вопользоваться системой оплаты проезда по биометрии (при помощи камер на турникетах) необходимо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, или «Тройку» к приложению «Метро Москвы». 

По инструкции пассажиру достаточно будет посмотреть в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически спишутся с карты. 

Влияет ли наличие медицинской маски на лице на качество либо скорость работы системы в Telegram-канале не сообщается.

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