В Москве за один день 25 тысяч человек попробовали оплату «по лицу»

За один день около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Желающим вопользоваться системой оплаты проезда по биометрии (при помощи камер на турникетах) необходимо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, или «Тройку» к приложению «Метро Москвы».

По инструкции пассажиру достаточно будет посмотреть в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически спишутся с карты.

Влияет ли наличие медицинской маски на лице на качество либо скорость работы системы в Telegram-канале не сообщается.