Эксперт оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

Вероятность возникновения четвертой волны Covid-19 в Москве очень высока. В настоящее время власти уже занимаются перепрофилированием коек для пациентов, зараженных вирусом, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов, сообщает РИА Новости.

По данным эксперта, более 4,8 миллиона москвичей уже сделали прививку от Covid-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России как минимум одну дозу вакцины от Covid-19 получили 46 миллионов человек, двумя компонентами привились 39 миллионов.

За прошлые сутки в городе зарегистрирован 1801 случай заражения коронавирусом и 52 летальных исхода. Госпитализированы 480 пациентов.