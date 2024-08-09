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В Москве вынесли приговор экс-топ менеджерам ПФР за взятку в 190 млн рублей
В столичном суде провозгласили приговор бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда РФ и еще одному фигуранту по делу о взятке на 190 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Бывшие руководители департаментов ПФР Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян и Константин Янкин получили от 11 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Каждый из них также обязан выплатить штраф в размере 190 млн рублей. Кроме того, суд запретил им занимать государственные должности в течение десяти лет после отбытия наказания.
Дмитрий Радченко был признан виновным в даче взяток другим фигурантам дела и осужден на шесть лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Согласно данным ТАСС, в 2016-2019 годах Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин получили взятки на сумму более 190 млн рублей от владельцев компаний «Техносерв» и «Редсис» Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Радченко и других сотрудников за заключение госконтрактов с Пенсионным фондом на сумму свыше 18 млрд рублей.
Расследование в отношении скрывшихся Ананьева и Гордеева продолжается, они объявлены в розыск.
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