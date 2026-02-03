В Москве вручили журналистскую премию «Взгляд сквозь сердце» имени Никиты Цицаги

В Москве состоялось вручение II ежегодной премии «Взгляд сквозь сердце» имени Никиты Цицаги, инициированной порталом NEWS.ru. Победила команда арабской редакции телеканала RT под руководством военного корреспондента Анны Книшенко, сделавшая репортаж из курского приграничья «Военные медики на передовой».

На конкурс прислали свои материалы журналисты из Москвы, Белгорода, Тюмени, Кемерова, Орска, Санкт-Петербурга и многих других городов. «Мы получили больше сотни работ, конкуренция была очень напряженная», – отметила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Помимо Анны Книшенко, в съемках победившего репортажа принимали участие Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов.

Материал о спасении жизней раненых солдат и мирных жителей медиками 810-й бригады морской пехоты вышел в эфир весной 2025 года. На операционный стол чаще всего попадали люди с минно-взрывными травмами. Один из наиболее драматичных моментов репортажа был рассказ о том, как оперировали мужчину с неразорвавшимся снарядом на шее. Одна группа занималась самой операцией, а вторая готовилась помочь первой в случае неудачи.

«Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России жива! Отдельно хочется отметить, как подчеркнута схожесть сегодняшних событий и периода Великой Отечественной войны», – заявила Сабурова на церемонии вручения премии.

«Самое важное – рассказывать о конкретных людях, о ситуациях, в которые они попадают. Если им удается помочь – получаешь удовлетворение от профессии. Так можно сделать мир чуточку лучше», – отметила в свою очередь Книшенко, обратив также внимание на значимость премии.

Никита Цицаги – корреспондент NEWS.ru, неоднократно работавший в зоне проведения специальной военной операции. Его интересовали судьбы простых людей, которые оказались в центре боевых действий. Они становились героями его материалов. 29-летний Цицаги погиб 16 июня 2024 года по пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском Волновахского района ДНР, попав под удар FPV-дронов.



В память о коллеге редакция портала NEWS.ru учредила премию «Взгляд сквозь сердце». Она вручается авторам журналистских материалов о людях, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за природных, техногенных, экологических, социальных потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов.