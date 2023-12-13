В Москве впервые вынесли решение о прекращении гражданства РФ за преступление

В Москве впервые вынесено решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, речь идет о двоих принятых в гражданство России мужчинах. Отмечается, что у одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток с такой же синтетикой.

Парней привлекли к уголовной ответственности по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты», – отметили в ведомстве.