В Москве впервые прозвучали «Алтайские пейзажи» татарского композитора Рашида Калимуллина

В московском концертном зале «Зарядье» представили новое творение народного артиста России и Татарстана — композитора Рашида Калимуллина. Симфонические картины «Алтайские пейзажи», написанные им в путешествии, впервые прозвучали перед столичной публикой в исполнении коллектива Центра современной музыки Софии Губайдулиной, с которым Калимуллин плотно сотрудничает уже много лет.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По просьбе зрителей оркестр под руководством своего бессменного художественного руководителя и дирижера Анны Гулишамбаровой вместе с лауреатом международных музыкальных конкурсов им. Н. Рубинштейна и им. Д. Шостаковича Станиславом Малышевым исполнил трехчастный «Скрипичный концерт» Калимуллина.

Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

Со сцены прозвучали и другие хиты композитора в исполнении народных артистов РТ, солистов Альберта Жалилова и Эльзы Исламовой. Среди них — песня «Оныт мине» (Забудь меня), ария для сопрано, органа и оркестра и песня «Яблонька», написанная в соавторстве с поэтессой Татьяной Рогозиной.

На мероприятии присутствовал и сам Рашид Калимуллин. Он тепло поблагодарил оркестр, всех выступавших, ведущую и зрителей.

«Я очень рад, что вы пришли. Мы живем в непростое время. Я думаю, что наша страна всегда сталкивалась с испытаниями, но мы всегда продолжали жить, работать, творить и выходили из этих ситуаций „на коне“. И сейчас жизнь преподнесла нам очередное испытание. Мы будем сильными и в то же время будем любить музыку, лирику, наших близких», — сказал он в завершение мероприятия.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Рашид Калимуллин родился в Зеленодольске в 1957 году. В 1985-м окончил Казанскую государственную консерваторию, класс профессора Бориса Трубина. В 2007 году получил звание народного артиста РФ. На сегодняшний день является председателем правления Союза композиторов России, председателем Союза композиторов РТ. Его произведения звучат на мировых сценах, многие из них посвящены Москве и Татарстану. Калимуллин признается, что две столицы – России и Татарстана – дают ему вдовхновение.