В Москве возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю

Фото: © Амир Аббясов / Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

В Москве состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю. Об этом сообщается в Телеграм-канале Полпредства РТ в РФ.

25 августа 1944 года, 81 год назад, были казнены 11 участников антифашистского подполья легиона «Идель-Урал». Среди них – Муса Джалиль, а также его соратники: Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров.

Все они были представителями творческой интеллигенции и, находясь в плену, продолжали борьбу против фашизма.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Фаннур Гарифуллин, глава управы района Зябликово Дмитрий Тюрников, депутат Мосгордумы Евгений Селеверстов, директор и педагоги школы №1186 имени Мусы Джалиля, представители ветеранских организаций, военнослужащие и жители района.

«Гитлеровские палачи обезглавливали наших патриотов намеренно на глазах друг друга, но джалиловцы до последнего вздоха оставались привержены стойкости, отваге и чести. Муса Джалиль и его жизненный путь навсегда останутся для всех нас примером беззаветного служения Родине», – сказал Фаннур Фаргатович.

Он поблагодарил жителей и администрацию района Зябликово за внимание к сохранению исторической памяти и поддержку мероприятий, посвященных Мусе Джалилю.