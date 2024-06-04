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Происшествия 4 июня 2024 15:13

В Москве военный суд оправдал пятерых участников ЧВК «ЕНОТ»

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Гарнизонный военный суд в Москве оправдал пятерых участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах, сообщает РИА Новости.

«Оправдать за непричастностью... Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», – огласил приговор судья.

Экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов суд постановил освободить в зале суда.

По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники «Енота» представлялись понятыми или помощниками оперативников. Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что офицеров оговорили.

Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и осужден на шесть лет колонии.

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