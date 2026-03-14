В Москве водитель микроавтобуса врезался в автобус с детьми, шесть человек пострадали

В Москве микроавтобус въехал в автобус, перевозивший детей. Пострадало шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Как сообщили в ведомстве, водитель микроавтобуса Volkswagen ехал по Калужскому шоссе, когда ему стало плохо и он по касательной врезался в автобус с детьми. От столкновения микроавтобус развернуло, после чего в него врезалось еще несколько машин.

«Пострадало, предварительно, шесть человек в микроавтобусе. Дети не пострадали», – отметили в полиции.