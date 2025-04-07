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Происшествия 7 апреля 2025 09:27

В Москве водитель «ГАЗели» влетел в переход станции метро

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Водитель «ГАЗели» потерял управление и врезался в подземный переход станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве из-за гололеда и использования летней резины, пишет ТАСС.

Пресс-служба московского ГУ МВД подтвердила факт аварии. «На данный момент известно, что пострадавших нет. Водитель не смог справиться с управлением», – добавил представитель ведомства.

ДТП произошло утром 7 апреля, когда «ГАЗель», двигавшаяся по Кутузовскому проспекту в направлении области, въехала в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

#Москва #метро
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