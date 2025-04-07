В Москве водитель «ГАЗели» влетел в переход станции метро

Водитель «ГАЗели» потерял управление и врезался в подземный переход станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве из-за гололеда и использования летней резины, пишет ТАСС.

Пресс-служба московского ГУ МВД подтвердила факт аварии. «На данный момент известно, что пострадавших нет. Водитель не смог справиться с управлением», – добавил представитель ведомства.

ДТП произошло утром 7 апреля, когда «ГАЗель», двигавшаяся по Кутузовскому проспекту в направлении области, въехала в подземный переход у станции метро «Парк Победы».