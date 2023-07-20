В Москве в убийстве 11-летнего мальчика признался его 13-летний знакомый

В Москве 13-летний мальчик признался в убийстве 11-летнего подростка, сообщает СК РФ.

Накануне в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы было обнаружено тело 11-летнего ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего.

Следователи выяснили, что днем ранее мальчик отправился на прогулку со своим сверстником, но домой не вернулся, и тогда родственники обратились в полицию.

В результате следствием была установлена причастность к совершению преступления 13-летнего знакомого погибшего ребенка. В процессе проведения следственных действий мальчик признался в содеянном и детально описал все обстоятельства.

При обыске в квартире следователи нашли следы преступления, в том числе застиранную одежду с бурыми пятнами, а также нож.