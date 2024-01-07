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В Москве в сентябре пройдет IX юридический форум стран БРИКС
В сентябре Москва примет IX юридический форум стран БРИКС. Событие организовано в рамках российского председательства, сообщает РИА Новости.
Предыдущий форум состоялся в Йоханнесбурге. Он был посвящен созданию международного инвестиционного арбитражного центра.
В октябре 2024 года, напомним, в Казани пройдет саммит БРИКС. По словам Президента Владимира Путина, мероприятие станет кульминацией деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС. Провести саммит именно в столице Татарстана предложил сам российский лидер.
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