В Москве в сентябре пройдет IX юридический форум стран БРИКС

В сентябре Москва примет IX юридический форум стран БРИКС. Событие организовано в рамках российского председательства, сообщает РИА Новости.

Предыдущий форум состоялся в Йоханнесбурге. Он был посвящен созданию международного инвестиционного арбитражного центра.

В октябре 2024 года, напомним, в Казани пройдет саммит БРИКС. По словам Президента Владимира Путина, мероприятие станет кульминацией деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС. Провести саммит именно в столице Татарстана предложил сам российский лидер.