В Москве в июле cреди подростков начнут тестировать вакцину от Covid-19

В Москве c июля начнут тестировать вакцину от Covid-19 cреди подростков

Испытания вакцины «Спутник V» среди несовершеннолетних планируют начать в Москве с июля. Сейчас идет набор добровольцев от 12 до 17 лет, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения по городу Москва.

«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины „Спутник V“ для подростков 12-17 лет», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что тестирование вакцины для подростков будет проводиться в три фазы. Первая и вторая фазы пройдут в Морозовской детской больнице и детской больнице им.З.А. Башляевой. Третья фаза пройдет в московских детских поликлиниках.

Ракова отметила, что по результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса. Всего в исследовании примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе. Сейчас проводят предварительный набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования.

В исследовании смогут принять участие подростки, которые не болели Covid-19 и не имеют противопоказаний к препарату. За две недели до вакцинации ребенок не должен болеть ОРВИ и ставить другие прививки. Подросткам предложат вакцинироваться препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем взрослые.

О подготовке к исследованию сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин. Он считает, что по результатам клинических исследований можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

«Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей», — сказал Собянин.

Президент РФ Владимир Путин во время Международного экономического форума в Петербурге заявил о том, что сделал прививку от коронавируса и призвал россиян к вакцинации. Он также отметил, что вакцина «Спутник V» на данный момент считается самой безопасной в мире.