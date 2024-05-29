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Общество 29 мая 2024 21:30

В Москве возведут «татарскую деревню» к Сабантую

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В Москве возведут «татарскую деревню» к Сабантую
Фото: https://t.me/PolpredstvoRT

В Москве, в Музее-заповеднике «Коломенское», обсудили подготовку к предстоящему Сабантую. Об этом сообщает Полпредство Татарстана в России.

В мероприятии приняли участие члены организационного комитета, службы и ведомства столичного правительства, а также представители Татарстана и Башкирии.

Так, концепцию «татарской деревни», которая появится на площадке празднования, участникам совещания презентовал заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

В пресс-службе уточнили, что московский Сабантуй назначен на 6 июня.

#сабантуй #Москва
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