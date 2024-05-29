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В Москве возведут «татарскую деревню» к Сабантую
В Москве, в Музее-заповеднике «Коломенское», обсудили подготовку к предстоящему Сабантую. Об этом сообщает Полпредство Татарстана в России.
В мероприятии приняли участие члены организационного комитета, службы и ведомства столичного правительства, а также представители Татарстана и Башкирии.
Так, концепцию «татарской деревни», которая появится на площадке празднования, участникам совещания презентовал заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.
В пресс-службе уточнили, что московский Сабантуй назначен на 6 июня.
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