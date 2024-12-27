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Происшествия 27 декабря 2024 12:28

В Москве уничтожили участников исламисткой ячейки, готовивших теракт в отделе полиции

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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в российской столице. По данным ведомства, участники исламистской группы планировали совершить взрыв автомобиля, начиненного газовыми баллонами, вблизи полицейского отдела. Подозреваемые были ликвидированы.

«ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции, который готовили уроженцы Центральной Азии, – члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане «Вилаят Хорасан», – сообщает ТАСС, ссылаясь на данные службы.

По имеющимся сведениям, злоумышленники «приобрели автомобиль и загрузили в него газовые баллоны с пропаном, после чего начали создавать самодельное взрывное устройство (СВУ). Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, в результате чего были нейтрализованы ответным огнем».

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

#фсб #терроризм
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