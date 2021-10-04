В Москве уничтожили террористскую ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

В Москве уничтожили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Было задержано два главаря ячейки и шесть активных участников.

По данным силовиков, они собирались на конспиративных квартирах и распространяли свою идеологию среди жителей Москвы. Во время обыска у них нашли различные пропагандистские материалы. Было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* запретили в России в 2003 году. Цель этой организации – устранение немусульманских правительств и создание «всемирного исламского халифата».

*международная террористическая организация, чья деятельность запрещена на территории РФ