В Москве умер пресс-секретарь артиста Shaman

Пресс-секретарь артиста Shaman, директор пресс-службы Европейской медиагруппы (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Да, это правда. Умер. Вчера поздно вечером это произошло», – сказал источник в окружении артиста.

Обстоятельства произошедшего не приводятся.