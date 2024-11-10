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Общество 10 ноября 2024 13:07

В Москве умер пресс-секретарь артиста Shaman

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Пресс-секретарь артиста Shaman, директор пресс-службы Европейской медиагруппы (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Да, это правда. Умер. Вчера поздно вечером это произошло», – сказал источник в окружении артиста.

Обстоятельства произошедшего не приводятся.

#артисты
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