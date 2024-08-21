В Москве умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль

Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль скончался в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Информационное агентство ТАСС получило подтверждение этой информации от медицинских служб.

Дмитрий Древаль ушел из жизни накануне. Это произошло в его квартире на улице Академика Анохина. Собеседник агентства сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо, и на место была вызвана скорая помощь. Однако прибывшие медики не смогли его спасти.

Древаль служил в Минобороны, неоднократно ездил в зоны боевых действий. Некоторое время занимал должность замглавы тылового обеспечения ВС России.