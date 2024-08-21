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В Москве умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль скончался в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Информационное агентство ТАСС получило подтверждение этой информации от медицинских служб.
Дмитрий Древаль ушел из жизни накануне. Это произошло в его квартире на улице Академика Анохина. Собеседник агентства сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо, и на место была вызвана скорая помощь. Однако прибывшие медики не смогли его спасти.
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