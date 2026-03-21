В Москве у пенсионерки похитили 18 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона

У пенсионерки из Москвы выманили 18 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую прокуратуру.

По данным ведомства, 75-летней женщине позвонил неизвестный якобы из управляющей компании и сообщил о необходимости замены дверей и ключей от домофона, после чего пенсионерка сообщила ему код из СМС-сообщения.

После этого женщине позвонил «специалист» из финансовой структуры и сообщил, что ее аккаунт на Госуслугах взломан. Затем ей начали звонить лжефинансисты и рассказали, что женщине необходимо срочно обновить лицевой счет в налоговой. Поверив злоумышленникам, пенсионерка сама рассказала им о своих сбережениях, сняла их со своего счета в банке и передала курьерам.

Возбуждено уголовное дело.