В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

Фото: t.me/PolpredstvoRT

В Москве у памятника поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 120-летию со дня его рождения, которое отмечается 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства РТ в РФ.

Перед участниками выступили заместитель полномочного представителя Татарстана в РФ Фаннур Гарифуллин, депутат Московской городской Думы Евгений Селивёрстов, а также дочь поэта Чулпан Залилова.

«Для нас большая честь, что сегодня с нами присутствует дочь Мусы Джалиля – Чулпан Мусеевна, которой поэт посвятил самые трогательные строки. Своим подвигом, стихами он увековечил имя в истории человечества. Муса Джалиль для всех советских людей и современников стал символом стойкости, героизма, беззаветной преданности Родине. Пусть его пример, жизнь, полная веры, сила воли вечно останутся в памяти народа», – сказал в своем приветственном слове Фаннур Фаргатович.

Фото: t.me/PolpredstvoRT

Чулпан Мусеевна, обращаясь к собравшимся, поделилась воспоминаниями о довоенном детстве и подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге поколения отцов.

«38 лет, которые прожил мой отец, это очень мало по сравнению со 120-летием, которое мы отмечаем в эти дни. 38 лет сейчас – это начало деятельности, а мой отец к этому возрасту успел сделать так много. Мое довоенное детство вместе с отцом я вспоминаю как самое счастливое время моей жизни. Мне хочется пожелать молодым, которых сегодня здесь много, чтобы они не забывали подвиги своих отцов. Как сказал Мустай Карим: "Посмертная слава героев принадлежит живым". Я очень благодарна, что пришло так много народу, я очень благодарна, что в эти дни могу быть с вами», – сказала Чулпан Мусеевна.

Фото: t.me/PolpredstvoRT

В ходе мероприятия учащиеся московских школ № 1186 имени Мусы Джалиля и № 2116 прочитали стихи поэта. В акции приняли участие представители района Зябликово, кадеты, школьники, военнослужащие и общественность.

Завершилось памятное мероприятие церемонией возложения цветов к монументу поэту-герою.