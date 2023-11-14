В Москве суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество

В Москве суд приговорил к 6 годам колонии бизнесмена Виктора Батурина по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Батурина отправили в колонию общего режима и оштрафовали на 500 тысяч рублей. По данным агентства, на прениях сторон прокурор просил назначить обвиняемому 7,5 лет заключения.

Обвиняют бизнесмена в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в двух эпизодах подделки доказательств. Арестовали Батурина в июле 2021 года.

Уголовное дело против Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций девелоперской компании «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей.