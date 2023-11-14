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В Москве суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество
В Москве суд приговорил к 6 годам колонии бизнесмена Виктора Батурина по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.
Батурина отправили в колонию общего режима и оштрафовали на 500 тысяч рублей. По данным агентства, на прениях сторон прокурор просил назначить обвиняемому 7,5 лет заключения.
Обвиняют бизнесмена в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в двух эпизодах подделки доказательств. Арестовали Батурина в июле 2021 года.
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