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Происшествия 14 ноября 2023 16:35

В Москве суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество

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В Москве суд приговорил к 6 годам колонии бизнесмена Виктора Батурина по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Батурина отправили в колонию общего режима и оштрафовали на 500 тысяч рублей. По данным агентства, на прениях сторон прокурор просил назначить обвиняемому 7,5 лет заключения.

Обвиняют бизнесмена в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в двух эпизодах подделки доказательств. Арестовали Батурина в июле 2021 года.

#московский суд
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