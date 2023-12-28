В Москве суд отправил участников «Маяковских чтений» в колонию

Тверской суд Москвы назначил 5,5 лет колонии Егору Штовбе и 7 лет Артему Камардину, которые возле памятника Маяковскому в Москве читали оскорбительные стихи о российской армии и Донбассе, передает ТАСС.

Суд признал виновными Штовбе и Камардина по статьям «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ранее по этому делу суд приговорил к 4 годам колонии Николая Дайнеко.

Как сообщает агентство, в сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин прочитал свои стихи, в которых содержались строки, по мнению следователей, разжигающие ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР. После этого он был задержан у себя дома.

Дайнеко и Штовба, которые также участвовали в чтении стихов, были задержаны непосредственно на Триумфальной площади. Их привлекли к административной ответственности за участие в несогласованной акции, но потом предъявили обвинение в уголовном преступлении.